Облправительство рассчитывает на освоение нижегородскими медиками внутриутробного переливания крови плоду в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проведение внутриутробного переливания крови плоду планируется освоить в Нижегородской области в 2018 году. Об этом, как сообщает пресс-служба губернатора, врио главы региона Глеб Никитин сказал 11 января 2018 года во время посещения роддома №4.

"До сих пор в таких случаях нижегородки направлялись для получения этого вида помощи в Москву, соседние регионы. Теперь такая возможность будет и у нас", - цитирует Никитина пресс-служба.

По его словам, это лишь один из примеров внедрения высокотехнологичной медицинской помощи и современных методик в нижегородских роддомах.

Главврач родильного дома №4 Нижнего Новгорода Ольга Мануйленко пояснила, что эта методика позволит получить благоприятный исход для новорожденного при резус-конфликтной беременности.

Напомним также, что жители выступают против закрытия роддома в Пильне.

Как сообщалось ранее, в области внедрена трехуровневая система здравоохранения. На первом уровне система включает в себя первичную медико-санитарную помощь, на втором — специализированную медицинскую помощь (межрайонные центры по профилям — перинатальные, сосудистые, травматологические, центры гемодиализа, онкологические, инфекционные, наркологические), на третьем уровне — высокотехнологичную медицинскую помощь (региональные центры, развернутые на базе 16 государственных медицинских организаций).