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Происшествия

СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту смерти обвиняемого в убийстве сына

11 января 2018 17:57  [1220] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области проводят проверку по факту смерти обвиняемого в убийстве сына жителя Автозаводского района. Об этом пресс-служба управления сообщила 11 января 2018 года.

По предварительным данным, мужчина содержался в камере, в которой кроме него находилось еще 11 граждан. Днем 8 января он зашел в туалетную комнату, спустя непродолжительное время был обнаружен мертвым с признаками совершения суицида.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В сообщении отмечается, что январе 2018 года следователи СК планировали завершить расследование уголовного дела и направить его прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Напомним, мужчина подозревается в убийстве четырехлетнего сына. По версии следствия, 3 ноября 2017 года около 16:00 он забрал мальчика из детского сада, но домой к матери ребенка не привел. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 ноября. Было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

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