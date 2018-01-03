Два муниципалитета Нижегородской области должны перейти на одноглавую систему в 2018 году Политика

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Переход на одноглавую систему ожидается в двух муниципалитетах Нижегородской области в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве внутренней политики региона 11 января 2018 года.

В мае 2016 года Заксобрание области отменило двуглавую систему МСУ в регионе за исключением Нижнего Новгорода и Сарова. В конце 2017 года такой закон по инициативе врио губернатора Глеба Никитина был принят и в отношении Нижнего Новгорода.

Принципиальное отличие одноглавой системы от двуглавой – при двуглавой глава города одновременно является и председателем городской Думы, при одноглавой он будет совмещать должности главы города и главы администрации.

Согласно предоставленной информации, в текущем году переход на одноглавую систему планируется в Нижнем Новгороде (завтра состоится конкурс по избранию главы областного центра, 17 января состоятся непосредственно сами выборы, – прим. НИА "Нижний Новгород") и в Пильнинском районе в связи с истечением срока полномочий действующего главы МСУ. В Пильнинском районе переход ожидается в сентябре-октябре 2018 года.

"В настоящее время в регионе развернут процесс перехода районов, городских округов на новую модель управления. В 2016 году на "одноглавую" систему перешли городские округа г.Выкса и Семеновский, Дивеевский, Дальнеконстантиновский и Балахнинский районы, в 2017-ом – Ковернинский и Шатковский районы, Арзамас, Первомайск, Шахунья и г.о.Перевозский. В остальных районах и городских округах действует двуглавая система управления. Новый порядок избрания глав муниципальных районов и городских округов будет применен после окончания полномочий действующих глав МСУ", - добавили в министерстве.