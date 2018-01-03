Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 12 – 13 января Общество

Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 12 – 13 января 2018 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 11 января.

Согласно информации, в эти дни в регионе переменная облачность. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Под влиянием скандинавского антициклона понижение температуры днем -9…-13°, 12 января на западе области до -7º, в ночные часы выхолаживание до -10…-15°, по востоку области и в низинах до -19…-22°. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

14 и 15 января – облачно с прояснениями. На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах небольшой снег. Преобладающие ночные температуры -10…-15°, днем -6…-10°. Ветер слабый.