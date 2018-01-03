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Общество

Нижегородское УГИБДД сократит штат более чем на 10% в 2018 году

11 января 2018 19:57  [894] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области должно сократить 186 из 1790 сотрудников. Об этом начальник управления Павел Ржевский сообщил в интервью телекомпании "Волга" 11 января 2018 года.

При этом, по его словам, в настоящее время в управлении вакантными являются 140 мест. Таким образом, предстоящие сокращения руководство УГИБДД масштабными не считает.

"Сегодня служба имеет в своем штатном расписании некомплект. Примерно такое же количество необходимо сократить. Кто хочет служить, тот будет это делать. Не хватит места у нас – в другой службе хватит. Самое главное – чтобы желание было у человека", - отметил Ржевский.

Он подчеркнул, что сокращение необходимо осуществить в связи со снижением тяжести последствий от ДТП, а также тем, что на смену человеку приходят автоматические средсва фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Верховный главнокомандующй Владимир Владимирович Путин принял решение о сокращении МВД, в том числе службы госавтоинспекции, и мы должны беспрекословно выполнить все поставленные задачи и дальше продолжать достойно нести службу", - резюмировал он.

Напомним, 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек, или 1,1%.

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Теги:
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