Движение общественного транспорта по пл. Минина в Нижнем Новгороде изменится днём 12 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение общественного транспорта по пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде изменится днём 12 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Согласно информации, с 10:00 до 14:00 в центральной части города будет временно изменена схема движения общественного транспорта.

Движение автобусов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Движение автобусов №№ 40, 58, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении движение организовать по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Движение автобусов №Т-31, следующих от площади Сенной в направлении площади Минина и Пожарского, будет организовано по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении - по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршруту.

Разворот автобусов №№ 1, 68, Т-4, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов №№ 19, 40, 45, 52, 58, 74, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих в направлении площади Сенной, будет организована остановка в районе универсама "Нижегородский".

Путь следования троллейбусов №№ 9, 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы.