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Водитель Renault погиб при столкновении с тремя автомобилями на парковке в Сарове Нижегородской области 11 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 08:05 на ул. Зернова, 62/1. Согласно информации, 59-летний водитель автомобиля Renault (стаж 35 лет) не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Mazda, Kia и BMW, стоявшие на парковке.
В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение.
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