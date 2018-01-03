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Происшествия

Водитель Renault погиб при столкновении с тремя автомобилями на парковке в Сарове Нижегородской области 11 января

12 января 2018 09:49  [498] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Renault погиб при столкновении с тремя автомобилями на парковке в Сарове Нижегородской области 11 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 08:05 на ул. Зернова, 62/1. Согласно информации, 59-летний водитель автомобиля Renault (стаж 35 лет) не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Mazda, Kia и BMW, стоявшие на парковке.

В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение.

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