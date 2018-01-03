Две сербские спортсменки покидают нижегородскую волейбольную команду "Спарта" Спорт

Весна Секулич и Милица Кнежевич Фото: с сайта ВК "Спарта"

Две сербские спортсменки покидают нижегородскую волейбольную команду "Спарта". Об этом сообщается на сайте клуба 11 января 2018 года.

Согласно информации, из женской волейбольной команды уходят сербские игроки Весна Секулич и Милица Кнежевич. Отмечается, что они покидают клуб по обоюдному согласию сторон.

В настоящее время руководство команды проводит селекционную работу по отбору новых игроков.

"Мы благодарим их за выступление в Нижнем Новгороде и желаем удачи. Ждем появления новых игроков и верим в команду", — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что 11 января баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК НН) расторг контракт с Максимом Колюшкиным.