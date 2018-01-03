Весна Секулич и Милица Кнежевич
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Две сербские спортсменки покидают нижегородскую волейбольную команду "Спарта". Об этом сообщается на сайте клуба 11 января 2018 года.
Согласно информации, из женской волейбольной команды уходят сербские игроки Весна Секулич и Милица Кнежевич. Отмечается, что они покидают клуб по обоюдному согласию сторон.
В настоящее время руководство команды проводит селекционную работу по отбору новых игроков.
"Мы благодарим их за выступление в Нижнем Новгороде и желаем удачи. Ждем появления новых игроков и верим в команду", — говорится в сообщении на сайте.
Напомним, что 11 января баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК НН) расторг контракт с Максимом Колюшкиным.
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