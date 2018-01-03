Нижегородские юнги станут участниками рождественского бала в усадьбе Рукавишниковых 13 января Культура и отдых

Нижегородские юнги станут участниками традиционного рождественского бала в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике "Усадьба Рукавишниковых" 13 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе торжества бальные танцы будут чередоваться с историческими зарисовками, играми и конкурсами, выступлениями творческих объединений Нижегородского детского речного пароходства и приглашенных гостей.

Хозяйкой (ведущей) бала станет начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования Марина Жаркова.

"Гостей усадьбы ждет знакомство с архитектурными особенностями здания, с уникальными интерьерами самого красивого дома-музея, с шикарной парадной лестницей, имеющей свою легенду - об обязательном исполнении желаний, загаданных перед зеркалом", - рассказывается в сообщении.

Начало бала – в 11:00. Мероприятие организовано областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела "Нижегородский Морской Клуб" совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Нижегородское детское речное пароходство" при поддержке департамента образования администрации города.