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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего 12 декабря из Нижнего Новгорода и пропавшего в дороге иностранца

12 января 2018 11:53  [1389] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтёр"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего 12 декабря из Нижнего Новгорода и пропавшего в дороге 18-летнего иностранца Девида Говарда Страйдера. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 11 января 2018 года.

Согласно информации, молодой человек 12 декабря 2017 года уехал на поезде Нижний Новгород - Санкт Петербург и перестал выходить на связь. Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза

Сообщается, что пропавший может находиться в любом регионе России.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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