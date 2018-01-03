Нижегородская администрация не дает точных сроков установки шумозащитных окон на пр. Молодежном Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует установить шумозащитные окна в домах на пр. Молодежном после передачи дороги из государственной в муниципальную собственность. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации 12 января 2018 года.



Согласно информации, данные работы запланированы в рамках второго этапа проекта реконструкции. По предварительным данным, передача дороги в муниципальную собственность может произойти в первом квартале 2018 года.



"После перехода объекта в муниципальную собственность администрация Нижнего Новгорода приступит к разработке конкурсной документации на определение специализированной организации, которая проведет замеры фактического значения шума в квартирах, окна которых выходят на проспект Молодежный. После получения результатов обследования будет скорректирована проектно-сметная документация второго этапа реконструкции, а также подготовлена смета расходов на установку шумозащитных окон в квартирах, в которых уровень шума превышает допустимые значения", - отметили в департаменте.



Параллельно с этим будет определен источник финансирования и сроки выполнения работ. Рассматривается вариант софинансирования работ по установке шумозащитных окон в квартирах жителей из регионального и городского бюджетов.



Напомним, в апреле 2016 года главный инженер ОАО "Институт Гипростроймост" – компании-проектировщика - Дмитрий Крушев заверил, что людям, чьи квартиры выходят на проспект, заменят окна на шумозащитные.



Напомним также, что пр. Молодежный был открыт после реконструкции 16 декабря 2017 года. Стоимость работ составила 3,7 млрд рублей. Подрядчиком выступило ООО "Жилстрой-НН".