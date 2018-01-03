Горадминистрация планирует продать часть территории острова в Сормовском парке Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация планирует продать часть территории острова в Сормовском парке Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила градозащитница Мария Попова со ссылкой на начальника управления инженерно-геодезических кадастровых работ МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Дмитрия Байжанова, который выступал на публичных слушаниях 11 января 2018 года.

В рамках слушаний Байжанов сообщил, что один из участков острова площадью 32 тысячи 704 кв. метра, находящийся в муниципальной собственности планируется поделить на две части: один участок площадью 8 тысяч 944 кв. метра готовится под возведение здания спорткомплекса, и второй участок площадью 23 тысячи 760 кв. метра с видом разрешенного использования "спорт". Публичные слушания касались внесения изменений в проект планировки и межевания (ППМ) Сормовского парка по разделу участка на две части.



Попова отметила, что отвечая на вопросы Байжанов сообщил, что часть территории острова планируется в дальнейшем продать. Однако на данный момент для участка нет ни одного потенциального инвестора, равно как и проекта спорткомплекса.



"На мой вопрос, как городские власти планируют продать озелененную территорию общего пользования, которая по закону не подлежит приватизации (продаже) ответа не последовало. На сайте реестра озелененных территорий остров входит в официальные границы Сормовского парка как озелененной территории общего пользования. Если это устаревшая информация, то тогда пусть общественности предоставят другую информацию, если она соответствует действительности, то это вообще незаконно", - отметила Попова.



Она также сообщила, что никаких конкретных сроков по планируемым аукционам администрация также не предоставила.



Напомним, что в 2014 году земельный участок возле стадиона "Труд" площадью 98 тысяч 329 кв метров был передан в аренду фирме ООО "Квадро" сроком до 7 июня 2018 года под строительство физкультурно-спортивного комплекса для технических видов спорта. Компании-застройщику разрешено вырубить 1028 экземпляров деревьев. Согласно обследованию, проведенному общественной организацией "Всероссийское общество охраны природы", эти деревья находятся в аварийном состоянии. При этом застройщик обязуется выполнить компенсационное озеленение на сумму около 4,5 млн рублей.