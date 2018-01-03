Росстандарт планирует провести в Нижегородской области централизованную поверку счетчиков воды в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Росстандарт планирует провести в Нижегородской области централизованную поверку счетчиков воды в 2018 году. Об этом руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов сообщил журналистам 12 января 2018 года.



"Здесь, в Нижегородской области, мы планируем провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков. В прошлом году мы это делали в Кирове и в Калининграде", - отметил он.



По словам Абрамова, населению это даст возможность снизить себестоимость работ по проведению поверки, поскольку централизованная поверка уменьшает общие расходы, в том числе транспортные.



"Для удобства жителей многоквартирных домов поверку лучше проходить всем вместе. С районными администрациями и водоканалом мы выберем ряд домов, где такие работы постараемся провести. В дальнейшем, если будет необходимо, будем готовить изменения в законодательство, чтобы это можно было делать по всей территории страны", - заключил Алексей Абрамов.