Около двух тысяч наблюдателей будет присутствовать на президентских выборах в Нижегородской области в 2018 году Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около двух тысяч общественных наблюдателей будет присутствовать на президентских выборах в Нижегородской области в 2018 году. Об этом Общественная палата региона сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, Центризбирком России заключил с Общественной палатой РФ соглашение о сотрудничестве при контроле за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах. В частности это соглашение предусматривает проведение мероприятий по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей, обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В Нижегородской области уже создана рабочая группа при региональной Общественной палате, которая будет проводить обучение районных руководителей общественных палат. Всего на участках области будет присутствовать почти две с половиной тысячи общественных наблюдателей.

"Общественная палата сформировала рабочую группу из членов Общественной палаты Нижегородской области, из членов общественных советов на местах, которые будут осуществлять общественный контроль", - сказала член палаты Валентина Цывова.

"Важно организовать обучение наблюдателей и довести до них памятки о правах и обязанностях общественного наблюдателя. Для этого будет организована серия семинаров, в том числе выездных семинаров в области", - пояснил директор филиала ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", член Общественной палаты Нижегородской области Назарий Зеленый.

Напомним, выборы президента страны назначены на 18 марта 2018 года.