Последние новости рубрики Экономика
12 января 2018 15:22  [121] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
09 января 2018 17:19  [511] Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество
05 января 2018 17:40  [436] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [445] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
05 января 2018 10:29  [598] Девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году, - минсельхоз
04 января 2018 11:38  [734] Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, - минэкономики
03 января 2018 11:08  [965] РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года
30 декабря 2017 14:45  [504] Президент списал долги россиян по имущественным налогам
28 декабря 2017 18:29  [293] Нижегородская администрация назначила аукцион на РЗТ в центре города
28 декабря 2017 17:20  [1549] "Участники внешнеторговой деятельности стали активно пользоваться авторегистрацией", - Юрий Лушников
Экономика

Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП

12 января 2018 15:22  [121] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства сообщило 12 января 2018 года.

Согласно информации, в ГИСП сейчас зарегистрированы около 300 нижегородских предприятий, что дает им возможность принять участие в госзакупках в этой системе и получать меры господдержки с помощью сервисов системы. Кроме того, на торговой площадке системы представлены более двух тысяч нижегородских поставщиков и производителей товаров, что также позволяет им участвовать в торгах.

По данным ГИСП, в 2017 году общий объем госзакупок в Нижегородской области составил более 1,018 трлн рублей. В частности, продукции теплоэнергетического комплекса было закуплено на 419,6 млрд рублей, радиоэлектронной промышленности – на 1 млрд рублей, фармацевтической промышленности – на 4,96 млрд рублей, строительных материалов и конструкций – на 102,3 млн рублей.

Напомним, в октябре 2017 года нижегородское правительство разработало дорожную карту по повышению конкурентоспособности предприятий региона. Документ предусматривает, в частности, что при организации госзакупок будут использоваться с использованием инструментов ГИСП.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph