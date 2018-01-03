Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства сообщило 12 января 2018 года.

Согласно информации, в ГИСП сейчас зарегистрированы около 300 нижегородских предприятий, что дает им возможность принять участие в госзакупках в этой системе и получать меры господдержки с помощью сервисов системы. Кроме того, на торговой площадке системы представлены более двух тысяч нижегородских поставщиков и производителей товаров, что также позволяет им участвовать в торгах.

По данным ГИСП, в 2017 году общий объем госзакупок в Нижегородской области составил более 1,018 трлн рублей. В частности, продукции теплоэнергетического комплекса было закуплено на 419,6 млрд рублей, радиоэлектронной промышленности – на 1 млрд рублей, фармацевтической промышленности – на 4,96 млрд рублей, строительных материалов и конструкций – на 102,3 млн рублей.

Напомним, в октябре 2017 года нижегородское правительство разработало дорожную карту по повышению конкурентоспособности предприятий региона. Документ предусматривает, в частности, что при организации госзакупок будут использоваться с использованием инструментов ГИСП.