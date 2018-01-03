Последние новости рубрики Общество
12 января 2018 18:38  [575] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [103] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [714] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [135] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [374] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [168] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
12 января 2018 17:06  [155] Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года
12 января 2018 16:48  [887] Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний
12 января 2018 16:34  [301] Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году
12 января 2018 16:19  [149] Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года
Общество

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке

12 января 2018 15:36  [209] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в райадминистрации 12 января 2018 года.

В начале января нижегородцы сообщили в областную экологическую службу о случаях загорания на территории Шуваловской свалки, а также о том, что на закрытую территорию продолжает завозиться мусор.

Как сообщили в райадминистрации, со стороны территории Ленинского района завоз твердых бытовых отходов на Шуваловскую промзону в период с 1 января 2018 года по настоящее время не производился.

Согласно информации, круглосуточное дежурство на полигоне для складирования снега на территории Шуваловской промзоны в соответствии муниципальным контрактом осуществляет подрядная организация ООО "Кстово-Автодор". Также отмечено, что сотрудники администрации Ленинского района и ГОЧС регулярно проводят рейды, в результате которых "автотранспортных средств, груженных бытовыми отходами, не выявлено".

Также в администрации отметили, что на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию территории свалки твердых бытовых и промышленных отходов Шуваловской промзоны предусмотрено около 15 млн рублей. В настоящее время готовится техническое задание для проведения аукциона.

Ранее сообщалось, что в городском бюджете средства на работы по ликвидации свалки пока не предусмотрены.

Ранее также сообщалось, что рекультивацию полигона планируется завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. По информации администрации Ленинского района, данный полигон промышленных и бытовых отходов был закрыт для складирования мусора в 1993 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph