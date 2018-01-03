Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в райадминистрации 12 января 2018 года.

В начале января нижегородцы сообщили в областную экологическую службу о случаях загорания на территории Шуваловской свалки, а также о том, что на закрытую территорию продолжает завозиться мусор.

Как сообщили в райадминистрации, со стороны территории Ленинского района завоз твердых бытовых отходов на Шуваловскую промзону в период с 1 января 2018 года по настоящее время не производился.

Согласно информации, круглосуточное дежурство на полигоне для складирования снега на территории Шуваловской промзоны в соответствии муниципальным контрактом осуществляет подрядная организация ООО "Кстово-Автодор". Также отмечено, что сотрудники администрации Ленинского района и ГОЧС регулярно проводят рейды, в результате которых "автотранспортных средств, груженных бытовыми отходами, не выявлено".

Также в администрации отметили, что на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию территории свалки твердых бытовых и промышленных отходов Шуваловской промзоны предусмотрено около 15 млн рублей. В настоящее время готовится техническое задание для проведения аукциона.

Ранее сообщалось, что в городском бюджете средства на работы по ликвидации свалки пока не предусмотрены.

Ранее также сообщалось, что рекультивацию полигона планируется завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. По информации администрации Ленинского района, данный полигон промышленных и бытовых отходов был закрыт для складирования мусора в 1993 году.