"Единая Россия" предоставит три площадки в Нижегородской области для сбора подписей в поддержку Владимира Путина 14 января Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" предоставит три площадки на территории общественных приёмных в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске Нижегородской области для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина 14 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия" удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных. "Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных", – заявил Турчак.

Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде Единой России делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора. "Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно", - подчеркнул он.

По словам и.п. секретаря нижегородского регионального отделения партии Александра Шаронова, для сбора подписей будут открыты приемные "Единой России" в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске. Они будут работать в воскресенье, 14 января, с 09:00 до 19:00 часов.