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Общество

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Заволжье Нижегородской области Юлии Овчинниковой

12 января 2018 16:05  [187] Общество
Юлия Овчинникова

Юлия Овчинникова

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Заволжье Нижегородской области Юлии Овчинниковой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 12 января 2018 года.

Согласно информации, 31-летняя Овчинникова ушла из дома на ул. Грунина около 00:00 8 января и не вернулась. Последний раз ее видели в 01:45 на ул. Юринова.

Ее приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные прямые ниже плеч, глаза карие. Была одета в синюю парку, капюшон с темным мехом и белыми кисточками, черную шапку с салатовой надписью, зеленые тренировочные штаны и, предположительно, белые кроссовки.

Особые приметы: на груди шрам, красный маникюр, плохо выговаривает звук “Л”.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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