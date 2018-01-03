Плюсы оформления займа под залог ПТС

Специализированные ломбарды и некоторые банковские структуры, предоставляющие вариант кредитования под залог ПТС, дают клиентам возможность быстро получить нужные денежные средства, в ряде случае даже без запроса многочисленных документов для совершения сделки.

Деньги под залог птс в Нижнем Новгороде предлагает получить ресурс autolombard.one. Здесь клиенту предоставляются выгодные условия сотрудничества, качественный сервис и удобные варианты погашения займа.

Займ под ПТС как правило не ограничивает клиента в использовании своего транспортного средства, позволяя уехать с деньгами на личном авто. Данный вид кредитования иногда отличается более лояльными процентными ставками, так как у организации есть хорошая страховка в виде ПТС заемщика. Многие компании все-таки предпочитают, чтобы залоговый транспорт находился на их территории, пока клиент полностью не погасит долг. Так снижаются риски сделки, потому что автомобиль находится в безопасности.

Получение денег под ПТС можно назвать своеобразным компромиссом другим вариантам займов. Так есть возможность получить средства без услуг поручителей, наличия справок и положительной кредитной истории. Кроме того, по договоренности с кредитором можно забрать деньги и эксплуатировать машину.

Далее поговорим о плюсах займов под залог ПТС подробнее.

Клиент может получить сумму, которая будет существенно превышать таковую при использовании займа без залога. Кредитная структура не будет сильно рисковать, предлагая клиенту большую сумму без наличия хороших гарантий;

Рассчитывать на получение займа может любой человек, в ряде случаев - даже если он имеет проблемную кредитную историю;

В качестве залога выступает только сам документ, а транспортное средство может остаться в пользовании своего владельца;

Относительно низкая процентная ставка при оформлении займа под залог ПТС, в отличие от таковой у прочих услуг кредитования. В данном случае снижаются не только риски, но и связанные с этим сопутствующие расходы.

Подать заявку и оформить такой займ можно очень быстро, потому что процедура, как правило, не предусматривает рассмотрения большого пакета документации от владельца. Как правило, необходимые денежные средства заемщик может получить спустя двадцать минут после обращения к менеджеру организации.



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