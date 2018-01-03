Преимущества укладки инфракрасного теплого пола

Относительно недавно на отечественном рынке появился инфракрасный пленочный теплый пол, который обеспечивает быстрый прогрев напольного покрытия при минимальных затратах электричества.

В последнее время многие люди отдали предпочтение именно инфракрасным теплым полам, используя их в качестве основного либо дополнительного отопления. Это отличный вариант экономии при обеспечении теплой и уютной обстановки в каждой комнате дома.

Если сравнить такой теплый пол с прочими его разновидностями, то инфракрасное покрытие является более эффективным. Как правило, аналогичные системы сначала подогревают воздух, а только потом отдают тепло другим предметам и непосредственно человеку. Зачастую процесс занимает много времени. Если установить достаточно большую температуру, то воздух может стать слишком сухим, что может навредить человеческому организму. Что касается инфракрасного пленочного пола, то он равномерно прогреет помещение, создавая наиболее комфортные условия для проживания.

Плюсы инфракрасного обогрева следующие:

Конструкция отличается быстрым монтажом, выполнить который может даже неподготовленный человек. Для укладки системы не требуется специальная стяжка, что отразится на экономии денег и времени. Установку такого пола можно производить под разные поверхности, включая линолеум, паркет или ламинат. Если уложить систему под ковролин, то в летнее время есть возможность убрать ее.

Отсутствуют существенные энергозатраты по сравнению с другими типа электрических полов. Как правило, экономия достигает 20%;

Инфракрасный теплый пол способен быстро поглощать любые неприятные запахи, включая запах краски или табака;

При обогреве комнаты воздух в ней не высушивается, а сохраняет нормальную влажность для комфортного пребывания;

Материал изготовления теплого пола является пожаробезопасным, так как начинает плавиться при температуре более 200 градусов.

Инфракрасная пленка считается надежной и долговечной, но только если соблюдались правила ее укладки и эксплуатации. Не нужно выполнять укладку системы там, где постоянно стоит мебель или другие предметы интерьера.

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