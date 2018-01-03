Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года. Об этом управление по работе со СМИ сообщило 12 января 2018 года.

Согласно информации, план призыва был выполнен в полном объеме. В Вооруженные Силы РФ отправились служить 716 нижегородцев, еще 45 человек выбрали службу по контракту.

"На протяжении всей призывной кампании в администрации города работал телефон "прямой линии", по которому наши сотрудники консультировали нижегородцев по всем правовым и другим вопросам, касающимся исполнения воинской обязанности и военной службы. По сравнению с весенней кампанией количество обращений возросло со 148 до 176 звонков. Мы видим, что такой канал связи становится все более востребованным у нижегородцев", - сообщил начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александр Ильченко.

Он также отметил, что всего по вызовам военных комиссариатов по районам города на заседания призывных комиссий прибыло 5,5 тысячи человек. 3,2 тысячи человека получили отсрочку от призыва. На альтернативную гражданскую службу были направлены два гражданина.

"Наши призывники ушли во все рода и виды Вооруженных сил России, а также в войска Росгвардии. Из 716 призывников срочной службы 126 имеют высшее образование, 301 - среднее профессиональное, основное общее образование (11 классов) - 157, среднее общее образование (9 классов) - 130 призывников. Также выросло количество призывников, которые выбрали службу по контракту вместо военной службы по призыву. Если в осеннюю кампанию 2016 года таких было 26 человек, то в эту кампанию уже 45 призывников решили служить по контракту. Из них - 21 человек имеет высшее образование, 24 - среднее профессиональное образование", - пояснил Ильченко.

Напомним, план осеннего призыва в Нижнем Новгороде в 2017 году был сокращен на 11% - до 725 человек.