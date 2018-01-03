Как найти квалифицированного переводчика текстов?

Имея на руках инструкцию, договор или текст, который необходимо перевести, важно выбрать подходящего переводчика. При этом обращать внимание стоит не только на профессиональные качества специалиста, но и его компетентность в нужной сфере. Все потому что порой даже самый трудолюбивый и опытный переводчик-аматёр не в состоянии заменить профессионала. Не стоит полагаться на сотрудничество с человеком, который хоть и владеет языком, но никак не является профессионалом. Зачастую чтобы перевести резюме или другой документ одних только навыков устного общения может быть недостаточно. Даже годы, которые человек прожил за границей, не всегда могут позволить ему качественно выполнять перевод на необходимом уровне. Не жалейте времени и денег чтобы найти хорошего профессионала, который является специалистом в своей сфере. Далее разберемся с тем, как найти хорошего лингвиста.

Сначала нужно подумать, какого типа переводчик нужен. Зависеть это будет от текста и переводимой документации. Если человек специализируется на медицине, то наверняка не в состоянии на должном уровне выполнить перевод юридического документа. Поэтому перед выбором достойного исполнителя необходимо разобраться, какими знаниями должен обладать специалист? Должен ли перевод соответствовать определенным критериям? Понимание предъявляемых требований облегчит поиск нужного специалиста.

Где искать специалиста по переводу?

Для этого стоит воспользоваться услугами бюро переводов. В настоящее время это, пожалуй, лучший вариант подбора соответствующего специалиста. При этом важно учесть, что переводчик может не находиться поблизости от вас. Благодаря возможностям интернета можно искать эксперта в любом месте.

Обсудите с переводчиком требования к переводу.

К примеру, если необходимо перевести резюме на английский язык, то нужно с точностью предоставить информацию о цели перевода. По возможности не забыть приложить к нему дополнительные материалы, а также данные, которые могут стать полезными переводчику в работе.

Удачных поисков!

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