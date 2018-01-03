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Бизнес

Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области намерено привлечь 200 млн рублей путем выпуска допэмиссии

12 января 2018 17:15  [164] Бизнес

Фото: www.provento.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (Арзамас, Нижегородская область) намерено привлечь 200 млн рублей путем выпуска допэмиссии. Об этом говорится в сообщении компании 12 января 2018 года.

Согласно информации, 11 января совет директоров компании утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Разместить планируется 23 810 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Цена размещения составляет 8 400 рублей за одну акцию. Таким образом, уставный капитал компании возрастет на 2 381 рубль. В настоящее время уставный капитал составляет 41 567 рублей, то есть увеличение составит 5,7%.

Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, чистая прибыль "ТЕМП-АВИА" удвоилась за девять месяцев 2017 года и составила 679 млн 997 тысяч рублей.

СПРАВКА:
Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" основано в марте 1958 года приказом Государственного комитета СССР по авиационной технике. С момента основания предприятие занималось разработкой гироскопических приборов и устройств для летательных аппаратов всех типов. Начиная с 1970-х годов оно стало головным в министерстве авиационной промышленности РФ по разработке датчиков угловых скоростей и линейных ускорений, автономных авиагоризонтов, гировертикалей. В настоящее время НПП "ТЕМП-АВИА" осуществляет разработку, производство, испытания и реализацию вооружения и военной техники, а также ремонт авиационной техники. Предприятие участвует в выполнении государственного заказа по более чем 40 темам.

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