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Общество

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова

12 января 2018 17:23  [166] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 12 января 2018 года.

Согласно информации, 25 декабря 2017 года около 16:00 мужчина ушел из дома на ул. Свободы в селе Кирилловка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднее телосложение, рост 170 см, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную фуфайку, черную кофту с капюшоном, синие джинсы, черные галоши. Особые приметы: три шрама от ожога на спине.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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