Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован всей необходимой техникой. Об этом пресс-служба управления сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, врио главы Нижегородской области Глеб Никитин и врио начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Воронцов вручили начальникам пожарно-спасательных частей региона ключи от 20 единиц новой пожарно-спасательной техники.

"Без специальной техники нельзя себе представить оперативное реагирование сотрудников МЧС на различные чрезвычайные ситуации. В ближайшие дни новая техника поступит на вооружение нижегородских пожарных и с ее помощью сотрудники МЧС продолжат спасть человеческие жизни и имущество", - сказал Никитин на церемонии.

По словам Воронцова, на сегодняшний день пожарно-спасательный гарнизон региона на 100% укомплектован всей необходимой техникой. По оснащенности оборудованием область входит в тройку лучших субъектов в ПФО.

На вооружение пожарных и спасателей поступили несколько пожарных автоцистерн на шасси Урал-Next и Газон-Next, две автоцистерны с лестницами на шасси КАМАЗ, три пожарные автоцистерны с улучшенными техническими характеристиками АЦ-3.2-40 на шасси КАМАЗ, а также пожарный автомобиль базы газодымозащитной службы АБГ-3 на шасси КАМАЗ.

Также были вручены ключи от четырех снегоходов "Тайга" и четырех снегоболотоходов "Русская механика", аварийно-спасательного автомобиля на шасси ГАЗ-2705, грузового автомобиля марки Газель-Next, пожарно-штабного автомобиля на базе ГАЗ.