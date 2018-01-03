Последние новости рубрики Общество
12 января 2018 18:38  [570] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [103] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [711] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [134] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [372] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [164] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
12 января 2018 17:06  [154] Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года
12 января 2018 16:48  [885] Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний
12 января 2018 16:34  [299] Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году
12 января 2018 16:19  [148] Фасад дома-коммуны железнодорожников в Нижнем Новгороде будет отреставрирован весной 2018 года
Общество

Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой

12 января 2018 17:42  [372] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован всей необходимой техникой. Об этом пресс-служба управления сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, врио главы Нижегородской области Глеб Никитин и врио начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Воронцов вручили начальникам пожарно-спасательных частей региона ключи от 20 единиц новой пожарно-спасательной техники.

"Без специальной техники нельзя себе представить оперативное реагирование сотрудников МЧС на различные чрезвычайные ситуации. В ближайшие дни новая техника поступит на вооружение нижегородских пожарных и с ее помощью сотрудники МЧС продолжат спасть человеческие жизни и имущество", - сказал Никитин на церемонии.

По словам Воронцова, на сегодняшний день пожарно-спасательный гарнизон региона на 100% укомплектован всей необходимой техникой. По оснащенности оборудованием область входит в тройку лучших субъектов в ПФО.

На вооружение пожарных и спасателей поступили несколько пожарных автоцистерн на шасси Урал-Next и Газон-Next, две автоцистерны с лестницами на шасси КАМАЗ, три пожарные автоцистерны с улучшенными техническими характеристиками АЦ-3.2-40 на шасси КАМАЗ, а также пожарный автомобиль базы газодымозащитной службы АБГ-3 на шасси КАМАЗ.

Также были вручены ключи от четырех снегоходов "Тайга" и четырех снегоболотоходов "Русская механика", аварийно-спасательного автомобиля на шасси ГАЗ-2705, грузового автомобиля марки Газель-Next, пожарно-штабного автомобиля на базе ГАЗ.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph