Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой

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Пропавшая 8 января в городе Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 12 января.
Подробности поисковой операции не сообщаются.
Напомним, что женщина 31-летняя Овчинникова ушла из дома на ул. Грунина около 00:00 и не вернулась. Последний раз свидетели ее видели в 01:45 на ул. Юринова.
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