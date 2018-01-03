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Общество

Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой

12 января 2018 17:57  [712] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавшая 8 января в городе Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 12 января.

Подробности поисковой операции не сообщаются.

Напомним, что женщина 31-летняя Овчинникова ушла из дома на ул. Грунина около 00:00 и не вернулась. Последний раз свидетели ее видели в 01:45 на ул. Юринова.

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