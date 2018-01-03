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Бизнес

Клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам в новогодние праздники

12 января 2018 18:12  [137] Бизнес

Клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам банка в новогодние праздники. Об этом пресс-служба банка сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, общая сумма покупок за границей в новогодние праздники оказалась в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Больше всего денег клиенты по картам израсходовали в Италии – более 682 млн рублей, при этом число транзакций превысило 60 тысяч. В топ-5 входят также Франция (430 млн рублей), ОАЭ (311 млн рублей), Испания (277 млн рублей) и США (275 млн рублей). Также клиенты банка совершали покупки в Австрии, Германии, Таиланде, Швейцарии и Финляндии.

Наиболее активно снимали наличные по картам Альфа-Банка в иностранных банках в Таиланде (90 млн рублей), Германии (48 млн рублей), США (43 млн рублей), Испании (42 млн рублей) и Италии (37 млн рублей), Китае (30 млн рублей), Франции (26 млн рублей), ОАЭ (20 млн рублей), Чехии (18 млн рублей) и Израиле 17 (млн рублей).

Год назад по общей сумме трат клиентами Альфа-Банка лидировали Италия, США, Франция, Испания и Австрия.

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