Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13% по сравнению с 2016 годом – до 715 человек. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, пожарно-спасательными формированиями спасены 769 человек. Пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные формирования региона произвели 4,13 тысячи выездов на ликвидацию последствий ДТП, при этом оказана помощь свыше 12 тысячам пострадавшим.

Кроме того, в 2017 году произошло 2 тысячи 657 пожаров, что на 7,3% меньше показателя 2016 года. В результате было спасено 511 человек.

"В прошедшем году в регионе проведена значительная работа по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, благодаря которой количество природных пожаров сократилось на 56% (с 73 в 2016 году до 41 в 2017 году). Площадь, пройденная огнем, составила 41,5 га, что в три раза меньше показателей прошлого года", - приводятся в сообщении слова врио начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Сергея Воронцова.

Напомним, подразделения ГУ МЧС по Нижегородской области 12 января получили 20 единиц новой техники.