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Политика

"Единая Россия" проведет аудит учета членов партии до конца 2018 года

12 января 2018 18:28  [115] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президиум Генерального совета "Единой России" утвердил решение о проведении до конца 2018 года аудита учета членов партии. Об этом пресс-служба НРО партии сообщила 12 января 2018 года.

Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, аудит необходим для актуализации сведений, содержащихся в едином реестре членов партии.

По словам заместителя секретаря Генсовета Виктора Селиверстова, комплексная сверка членов партии проводилась еще в 2010 году. "В течение 2018 года мы должны провести аудит членов партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать этот аудит для понимания "боеспособности" наших организаций", - отметил Селиверстов.

В связи с этим президиум Генсовета "Единой России" дал поручение ЦИК партии обобщить региональный опыт проведения аудита членов партии на местах и сформировать методические рекомендации по проведению аудита учета членов партии 31 марта 2018 года.

На основании этих методических рекомендаций реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов партии и представить сводный отчет об изменении сведений, содержащихся в едином реестре членов партии, в ЦИК партии в срок не позднее 20 ноября 2018 года.

Кроме того, президиум Генсовета "Единой России" дал поручение региональным отделениям провести оценку активности членов партии в рамках мобилизационной кампании на выборах президента 18 марта 2018 года.

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