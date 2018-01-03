Три человека погибли и трое травмированы 13 января в ДТП в Володарском районе Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли и трое травмированы 13 января 2018 года в ДТП в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"На 345-м километре автодороги Москва – Уфа водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем", — передает пресс-служба.

Один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице. С травмами различной степени тяжести находятся еще три человека.