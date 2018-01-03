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Общество

Жалоба на сброс воды "с фекальным запахом" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступила в региональное минэкологии

15 января 2018 09:21  [763] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жалоба на сброс воды "с фекальным запахом" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступила в региональное минэкологии. Заявка опубликована на сайте круглосуточной диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области 14 января 2018 года.

В обращении сообщается, что с конца декабря 2017 года в водоёме на ул. Пермякова за постом ГАИ наблюдается сброс горячей воды. Предположительно, он происходит с территории находящейся рядом автостоянки. "В водоем выведена труба (не могу утверждать, что с автостоянки, но на территории автостоянки, в центре, есть колодец)", - отмечается в заявке.

"Следы сброса в водоем можно увидеть по проталинам на льду. Сброс какой-то горячей воды в водоем происходит уже почти три недели. У нас и так высокий уровень грунтовых вод, лишняя вода нам не нужна. Если прогуляться вокруг водоема, то в некоторых местах ощущается фекальный запах, возможно от вод, которые сбрасывают в водоем. Просьба выехать на место с проверкой", - говорится в обращении.

Напомним, что 2 января в минэкологии поступила заявка о разливе фекальных масс в Балахне.

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