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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сына и его девушку нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 15 января 2018 года.
Согласно информации, 11 января подозреваемый, находясь в квартире в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, "в ходе внезапно возникшего конфликта" нанес удары ножом своему 38-летнему сыну и его сожительнице. После случившегося потерпевший мужчина был госпитализирован в районную больницу.
После задержания мужчина пояснил, что сын и его девушка продолжительное время оскорбляли и унижали его. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).
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