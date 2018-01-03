Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сына и его девушку нижегородца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сына и его девушку нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 15 января 2018 года.

Согласно информации, 11 января подозреваемый, находясь в квартире в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, "в ходе внезапно возникшего конфликта" нанес удары ножом своему 38-летнему сыну и его сожительнице. После случившегося потерпевший мужчина был госпитализирован в районную больницу.

После задержания мужчина пояснил, что сын и его девушка продолжительное время оскорбляли и унижали его. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).