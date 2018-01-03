Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2017 году сократил выработку электроэнергии на 7,5% Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2017 году сократил выработку электроэнергии на 7,5% по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 362 млн киловатт часов. Об этом пресс-служба филиала сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, снижение выработки электроэнергии на Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ обусловлено загрузкой оборудования станций филиала по диспетчерскому графику.

Отпуск тепловой энергии в 2017 году составил 5 млн 313 тысяч Гкал, что на 0,5% больше, чем в 2016 году.