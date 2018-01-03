Последние новости рубрики Бизнес
15 января 2018 11:18  [36] Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2017 году сократил выработку электроэнергии на 7,5%
12 января 2018 18:12  [352] Клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам в новогодние праздники
12 января 2018 17:15  [472] Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области намерено привлечь 200 млн рублей путем выпуска допэмиссии
12 января 2018 13:36  [528] УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" за превышение стоимости подключения
12 января 2018 13:06  [253] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5%
11 января 2018 17:33  [897] "Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - Александр Сурин
11 января 2018 13:41  [521] Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе
11 января 2018 13:11  [260] Погрузка нефти и нефтепродуктов на ГЖД сократилась на 0,9% в 2017 году
11 января 2018 11:22  [401] Нижегородская прокуратура направила в Москву копию обращения по "Домком инвест" для рассмотрения вопроса о нарушении закона
29 декабря 2017 13:12  [566] Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области
Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2017 году сократил выработку электроэнергии на 7,5%

15 января 2018 11:18  [36] Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" в 2017 году сократил выработку электроэнергии на 7,5% по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 362 млн киловатт часов. Об этом пресс-служба филиала сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, снижение выработки электроэнергии на Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ обусловлено загрузкой оборудования станций филиала по диспетчерскому графику.

Отпуск тепловой энергии в 2017 году составил 5 млн 313 тысяч Гкал, что на 0,5% больше, чем в 2016 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph