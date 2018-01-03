Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2018 17:06  [179] Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Советском районе Нижнего Новгорода
15 января 2018 16:17  [348] ГИБДД считает несертифицированное детское кресло причиной гибели ребенка в ДТП в Нижегородской области
15 января 2018 11:42  [1275] Пенсионерка погибла на пожаре в Дивеево Нижегородской области 14 января
15 января 2018 11:40  [275] Четыре человека осуждены за беспорядки в ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области
15 января 2018 10:01  [1433] Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сына и его девушку нижегородца
14 января 2018 11:06  [2713] Подозреваемый в убийстве Александра Белого в Нижегородской области мужчина арестован
13 января 2018 12:13  [3257] Пропавший 4 января нижегородец Александр Белый найден погибшим
12 января 2018 15:45  [213] Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти
12 января 2018 12:05  [1109] Родственники пропавшего 4 января нижегородца Александра Белого сообщили об обнаружении его автомобиля
12 января 2018 11:53  [2046] Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего 12 декабря из Нижнего Новгорода и пропавшего в дороге иностранца
Происшествия

Четыре человека осуждены за беспорядки в ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области

15 января 2018 11:40  [275] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека осуждены за беспорядки в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Как сообщила 15 января 2018 года прокуратура Нижегородской области, граждане признаны виновными по ч.3 ст. 321 и ч.4 ст.111 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 6 мая 2015 года отбывающие наказание в учреждении осужденные в возрасте от 33 до 37 лет и другие лица из числа содержащихся в ЛИУ, участвовали в дезорганизации деятельности данного учреждения, с применением насилия к осужденным положительной направленности из мести за оказываемое ими содействие администрации учреждения.

Готовясь совершить задуманное и предварительно сговорившись между собой участники беспорядков нашли на территории исправительного учреждения черенки для хозяйственного инвентаря, обрезки металлических труб, а также другие тупые предметы, которые использовали в качестве орудия совершения преступления.

В результате их действий было нарушено нормальное функционирование деятельности исправительного учреждения и пострадали вставшие на путь исправления осужденные, один из которых в результате избиения скончался.

Суд в соответствии с позицией гособвинителя признал злоумышленников виновными и назначил трем активным участникам беспорядков восемь лет лишения свободы, одному – девять лет. В качестве дополнительного наказания каждому назначено ограничение свободы сроком на год и девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее СУ СК по Нижегородской области сообщал о том, что перед судом за беспорядки в ЛИУ-3 предстанут пять мужчин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд ФСИН
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph