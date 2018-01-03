Четыре человека осуждены за беспорядки в ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека осуждены за беспорядки в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Как сообщила 15 января 2018 года прокуратура Нижегородской области, граждане признаны виновными по ч.3 ст. 321 и ч.4 ст.111 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 6 мая 2015 года отбывающие наказание в учреждении осужденные в возрасте от 33 до 37 лет и другие лица из числа содержащихся в ЛИУ, участвовали в дезорганизации деятельности данного учреждения, с применением насилия к осужденным положительной направленности из мести за оказываемое ими содействие администрации учреждения.

Готовясь совершить задуманное и предварительно сговорившись между собой участники беспорядков нашли на территории исправительного учреждения черенки для хозяйственного инвентаря, обрезки металлических труб, а также другие тупые предметы, которые использовали в качестве орудия совершения преступления.



В результате их действий было нарушено нормальное функционирование деятельности исправительного учреждения и пострадали вставшие на путь исправления осужденные, один из которых в результате избиения скончался.



Суд в соответствии с позицией гособвинителя признал злоумышленников виновными и назначил трем активным участникам беспорядков восемь лет лишения свободы, одному – девять лет. В качестве дополнительного наказания каждому назначено ограничение свободы сроком на год и девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее СУ СК по Нижегородской области сообщал о том, что перед судом за беспорядки в ЛИУ-3 предстанут пять мужчин.