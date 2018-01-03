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Происшествия

Пенсионерка погибла на пожаре в Дивеево Нижегородской области 14 января

15 января 2018 11:42  [1277] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Дивеево Нижегородской области 14 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 10:34 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Дивеево. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате пожара сгорел дом с надворными постройками. Общая площадь пожара составила 108 кв.метра.

На месте пожара было обнаружено тело погибшей 81-летней женщины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

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