Более 200 тысяч россиян приняли участие в сборе подписей в поддержку Владимира Путина 14 января Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 200 тысяч человек приняли участие в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России 14 января 2018 года. Об этом пресс-служба НРО "Единой России" сообщила 15 января.

Согласно информации, в Нижегородской области в рамках единого дня сбора подписей работали площадки на базе общественных приемных "Единой России" в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

Раннее активисты и сборщики подписей в поддержку Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приeмных для сбора подписей. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных Партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тысяч граждан, только подтверждает, что мы оказались правы", – подчеркнул Турчак.

Также он отметил, что партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.

Общественную приемную председателя партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде, на площадке которой волонтеры также собирали подписи в поддержку самовыдвижения Путина, посетил с семьей депутат Госдумы Денис Москвин.

"Нас привело желание поддержать нашего президента на выборах, которые состоятся 18 марта. Единый день сбора подписей проходит по всей стране на площадках общественных приемных партии "Единая Россия". Партия пошла навстречу людям: к нам неоднократно обращались друзья, знакомые, однопартийцы с вопросом, где можно поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность президента РФ. В итоге "Единая Россия" на территории всей страны и, естественно, Нижегородской области, в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, предоставила свои общественные приемные волонтерам-сборщикам. Люди могут приходить и выражать поддержку Президенту, оставив свою подпись. Я с семьей сегодня это сделал и считаю, что это абсолютно верный и правильный шаг", - отметил Москвин.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.