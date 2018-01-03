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Бизнес

ГЖД в 2018 году планирует инвестировать в развитие 13,3 млрд рублей

15 января 2018 12:32  [235] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2018 году планирует инвестировать в развитие порядка 13,3 млрд рублей. Об этом пресс-служба дороги сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, в частности, планируется завершить работы по реконструкции вокзального комплекса в Нижнем Новгороде. Запланировано выполнение строительно-монтажных работ по объекту на сумму 708,8 млн рублей. Общая стоимость строительства по объекту составит порядка 1,7 млрд рублей.

В рамках развития инфраструктуры намечена реконструкция платформы №3 на станции Свияжск.

Инвестиционной программой 2018 года по проекту "Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути" запланирован усиленный капитальный ремонт железнодорожных путей на 21 участке общей протяженностью 197 км.

Также планируется продолжить работы по реализации масштабного проекта строительства высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Москва – Казань.

СПРАВКА:
ГЖД обслуживает Среднее Поволжье и Предуралье. Связывает центральные и северо-западные районы России с Уралом, открывая выход в Сибирь и на Дальний Восток. На дороге действует 377 станций, 250 из них ведут грузовые операции. Эксплуатационная длина дороги составляет 5 тысяч 331,4 км.

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