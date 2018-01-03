Как выбрать подходящий диван для сна?

Не всегда современные квартиры позволяют вместить всю необходимую мебель. Только обустройство быта требует должного комфорта. Поэтому, для экономии пространства в помещении, многие люди покупают удобный диван. Как правильно выбрать этот предмет интерьера?

От спокойного и здорового сна зачастую зависит здоровье человека. Если правильно выбрать спальное место, то хозяевам будет комфортно и приятно отдыхать на нем. Качественные диваны по низкой цене и с доставкой представлены в интернет-магазине divan-max.ua.

Обычно диваны располагаются в гостиной, и кроме повседневного использования на них часто сидят гости и хозяева квартиры. Поэтому к таким изделиям предъявляются отдельные требования.

Когда планируется использование дивана только для отдыха и сна, то повышенного внимания заслуживает механизм изделия. Если процесс раскладывания конструкции затруднен, то модель не отличается практичностью и не должна рассматриваться к приобретению.

Важно чтобы диван имел правильные габариты. Чтобы выбрать такую мебель правильно стоит воспользоваться рекомендациями специалистов. Они продумают ее расположение в существующем интерьере.

Перед приобретением нужно знать размеры дивана. После чего в комнате простелить газетами пространство, которое он будет занимать. Так можно легко оценить количество требуемого места.

Нельзя, чтобы диван стоял в упор к другим предметам мебели. Если мебель будет использоваться для сна одного члена семьи, то место для сна должно быть не меньше 120 см, а для двоих уже 140 см.

Размеры диванов не единственные важные критерии выбора. Тип раскладывания конструкции играет важную роль при выборе изделия.

Наилучшим вариантом для сна является диван "Еврокнижка". Популярностью также пользуются системы раскладывания "Клик-клак" и "Аккордеон". Для сна хорошо подходит диван-раскладушка. Только под такой мебелью не получиться хранить вещи из-за сложенных ножек.

При выборе дивана также внимание стоит уделить типу каркаса и наполнителю. Качественная мебель имеет крепкую и надежную каркасную часть и в меру мягкий наполнитель, способствующий долговечности изделия.

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