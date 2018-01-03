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Торги по продаже муниципальной доли в "Доме, в котором жил Анатолий Мариенгоф" в Нижнем Новгороде не состоялись в четвертый раз. Об этом сообщается на сайте национальной электронной площадки.
Согласно опубликованной информации, на 16 января 2018 года был назначен аукцион по продаже 3/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (площадь – 209,9 кв метров) в четырехэтажном многоквартирном доме №10в по ул. Большой Покровской. Начальная цена составляла 7,1 млн рублей.
Торги в итоге были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Напомним, что продаваемое помещение входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения – "Комплекс доходных домов торговой фирмы Кудряшова и Чеснокова. Жилой флигель".
В феврале 2016 года на доме была установлена мемориальная доска Анатолию Мариенгофу. Поэт жил здесь до 1913 года.
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