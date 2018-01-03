Строительство дома из дерева

Дерево испокон веков считается одним из лучших материалов для строительства. Оно дешево, доступно, легко в обработке. Также грамотно обработанная древесина способна долгое время не гнить и сохранять свои теплоизоляционные качества.

Как правило, предпочтения отдают деревьям хвойных пород. Они хорошо противостоят атмосферным явлениям и дешевы, что позволяет их использовать в проектах, не имеющих большого бюджета.

Бревно и брус являются основными видами материалов, изготавливаемых из дерева. Разница состоит в их обработке. Брус пилят на специальном станке. Это позволяет возводить из него красивые дома, причем его форма позволяет делать это быстро. Брус бывает двух видов: струганный и пиленый. Поможет построить дом из бруса компания «МечтаСтрой».

Бревна делятся на естественные и оцилиндрованные. Оцилиндрованные бревна выглядят аккуратнее, однако при их обработке теряется слой древесины, находящийся у самой коры. Именно этот слой защищает дерево от гниения, воздействия солнца и воды.

Так же есть листовые материалы из древесины. Это фанера, листы ДСП и ОВП. В последнее время ДСП используют редко, так как на рынке появились более современные материалы.

Фанеру применяют для создания специальных панелей, из которых выкладываются стены каркасного дома.

Листы ОВП применяются в конструкциях, где ими скрепляют внешние стены с внутренней их частью.

Прежде чем преступить к постройке дома, всегда необходимо составить его будущий план. Ориентация в пространстве, количество комнат, коммуникации: все это закладывается на этапном проекте.

Дом начинается с фундамента. Его тип определяется в соответствии с видом грунта на участке.

Возведение стен начинается с внешних, или капитальных стен. На них ложится вся нагрузка здания. Внутренние стены делаются из более тонких материалов и в основном служат для разделения и обозначения комнат.

Крыша должна быть крепкой для того, что бы выдержать вес снега. В российских условиях предпочтительнее всего двускатная крыша, так как из-за ее формы снег и осадки не будут на ней скапливаться.

В заключение стоит сказать, что успех любого строительства будет зависеть не только от материалов или мастерства строителей, но и от грамотно проработанного плана. Все основные моменты и нюансы должны сначала быть проработаны на бумаге, и уже затем воплощаться в жизнь.

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