Движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде до 29 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде до 29 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города 15 января.

Согласно информации, ограничения введены из-за проведения работ по ремонту водопровода.

Ограничения введены на участке в районе дома 17 по ул. Тимирязева рядом с пересечением с улицей Пушкина.