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Движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде до 29 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города 15 января.
Согласно информации, ограничения введены из-за проведения работ по ремонту водопровода.
Ограничения введены на участке в районе дома 17 по ул. Тимирязева рядом с пересечением с улицей Пушкина.
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