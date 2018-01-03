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Общество

Движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде до 29 марта

15 января 2018 14:36  [1208] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде до 29 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города 15 января.

Согласно информации, ограничения введены из-за проведения работ по ремонту водопровода.

Ограничения введены на участке в районе дома 17 по ул. Тимирязева рядом с пересечением с улицей Пушкина.

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