Аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани" не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани" не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Об этом сообщается на сайте национальной электронной площадки 15 января 2018 года.

На аукционе, который был назначен на 17 января 2018 года, планировалось продать 1/5 доли двухэтажного здания общей площадью 978,8 кв метров, расположенного по адресу: ул. Василия Иванова, д. 36А. Цена лота была равна 5,3 млн рублей (на первом аукционе начальная цена составляла 7,5 млн рублей. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Торги в итоге были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Впервые данный объект выставлялся администрацией на продажу в октябре 2015 года. Последние торги были назначены на ноябрь 2017 года, но не состоялись - заявок подано не было.