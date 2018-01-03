Клиенты НБД-Банка до 1 апреля смогут воспользоваться бонусами компании "Mango Office" Бизнес

Клиенты НБД-Банка c 15 января по 1 апреля 2018 года смогут воспользоваться бонусами телекоммуникационной компании "Mango Office". Об этом пресс-служба банка сообщила 15 января 2017 года.

Согласно информации, в их числе 100% скидка на приобретение городского номера и некоторых номеров формата "8 (800) ххх-хх-хх", а также 50% скидка на продукты компании в первые три месяца. В свою очередь НБД-Банк предоставляет клиентам партнера возможность бесплатно открыть расчетный счет в банке по "кодовому слову", которое можно получить в личном кабинете "Mango Office".

Главная задача НБД-Банка – поддержка и развитие регионального бизнеса. Именно поэтому НБД-Банк поддерживает партнерские отношения с компаниями также заинтересованными в росте и повышения эффективности бизнес-процессов. Двусторонняя бонусная программа доступна во всех дополнительных офисах на территории присутствия НБД-Банка (Нижегородская, Ивановская, Пензенская, Кировская области, Чувашская Республика и Республика Марий-Эл).

"Компания "MANGO OFFICE" - один из крупнейший операторов в России, работающих с АТС и "облачными" технологиями. Наши партнеры так же, как и мы, стараются найти свой подход к каждому клиенту и сделать инновации доступными для малых и средних предприятий. Мы рады сотрудничеству и уверены, что этот проект даст взаимовыгодный результат нашим клиентам", – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.