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Происшествия

ГИБДД считает несертифицированное детское кресло причиной гибели ребенка в ДТП в Нижегородской области

15 января 2018 16:17  [347] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГИБДД назвало причиной вероятной гибели ребенка в ДТП в Володарском районе Нижегородской области использование несертифицированного детского автомобильного кресла.

Как сообщило 15 января 2018 года УГИБДД ГУ МВД РФ по региону, в произошедшем 13 января ДТП на трассе Москва – Уфа 22-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Daihatsu. В результате аварии погибли две пассажирки Chevrolet. Остальные четыре человека были доставлены в больницу.

Ранения пятилетнего пассажира Daihatsu оказались несовместимыми с жизнью. Хотя на момент ДТП ребeнок находился на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве, но этим устройством являлось несертифицированное бескаркасное детское кресло. Вероятно, это стало одной из причин того, что травмы малыша оказались смертельными.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обратились к родителям с рекомендациями при выборе детского удерживающего устройства обращать внимание не только на ценник, но и на наличие сертификата, выданного на основании требования ГОСТа и международных стандартов. При приобретении удерживающего устройства предпочтение стоит отдавать именно детским креслам и использовать их в соответствии с инструкцией.

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