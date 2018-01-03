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Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Советском районе Нижнего Новгорода

15 января 2018 17:06  [179] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 15 января 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 13 января 2018 года в квартире на ул. Артельная, подозреваемый нанес ножевое ранение по шее хозяину. От этого ранения 41-летний потерпевший скончался. Мужчина был задержан по "горячим следам". Он создался в содеянном.

Следователи установили, что в тот вечер погибший привел жену подозреваемого, к которой тот накануне поссорился. После этого он остался в доме потерпевшего чтобы отметить примирение. Во время употребления спиртных напитков мужчина поссорились.

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего мужчины по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый только в декабре 2017 года вступил в брак. Он заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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