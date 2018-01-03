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Общество

Автомобильная ледовая переправа начала работу в Пильнинском районе Нижегородской области 15 января

15 января 2018 17:40  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобильная ледовая переправа начала работу в Пильнинском районе Нижегородской области 15 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила.

Согласно информации, приемная комиссия проверила безопасность переправы и провела необходимые замеры толщины льда. Переправа оборудована подъездными путями, пропускными шлагбаумами, дорожными знаками и информационными стендами о правилах безопасности на ледовой переправе и аварийно-спасательным имуществом.

Переправа работает в круглосуточном режиме. По ней разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до трех тонн. Максимальная скорость движения по ледовой переправе составляет 10 км/ч.

Переправа через Суру соединяет Пильнинский район с Чувашией.

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