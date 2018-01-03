"Стройплощадка ЖК "Новинки Smart City" полностью огорожена", - минстрой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Стройплощадка ЖК "Новинки Smart City" полностью огорожена", - об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства 15 января.



Согласно информации, работы по восстановлению ограждения стройплощадки жилкомплекса - долгостроя в Богородском районе Нижегородской области были полностью завершены в конце декабря 2017 года. В настоящее время периметр строительной площадки полностью огорожен. Общая площадь ограждения составила 700 кв метров.



В свою очередь, представитель группы активистов жилкомплекса Наталья Саух сообщила, о том, что забор выполнен из профнастила и частично из сетки и деревянных перекрытий, которые легко демонтировать, чем до сих пор пользуются мародеры, которые до сих пор приезжают на территорию стройки.



"Желающие что-то вынести с нашей стройки до сих пор приезжают. Эта сетка легко рвется и люди проходят внутрь территории. Формально территория действительно обнесена забором, а вот качество проделанной работы оставляет желать лучшего", - отметила активистка.



Также она сообщила, что на территории жилкомплекса специалисты "Теплоэнерго" начали работы по проектированию наружных тепловых сетей, на которые правительство Нижегородской области было намерено выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей в ЖК "Новинки Smart City".



Напомним, что изначально министерство строительства обещало установить забор вокруг жилого комплекса в ноябре, а затем перенесло сроки на 20 декабря 2017 года.