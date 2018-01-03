Последние новости рубрики Общество
15 января 2018 19:31  [599] Работы по капремонту нижегородского театра "Вера" и детского сада на месте детдома №5 идут в графике, - райадминистрация
15 января 2018 19:24  [233] Нижегородская администрация заявляет об отсутствии давления на нижегородское отделение СХР в вопросе использования мастерских
15 января 2018 18:11  [208] Нижегородская администрация планирует подать иск к подрядчику строительства тренировочной площадки к ЧМ на базе ДЮСШ "Мещера"
15 января 2018 17:52  [848] "Стройплощадка ЖК "Новинки Smart City" полностью огорожена", - минстрой
15 января 2018 17:40  [129] Автомобильная ледовая переправа начала работу в Пильнинском районе Нижегородской области 15 января
15 января 2018 16:55  [1019] Облправительство намерено направить более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде
15 января 2018 15:36  [378] КРУ нижегородской администрации требует через суд взыскать с директора Парка Победы часть выплаченных сотрудникам зарплат
15 января 2018 15:35  [169] Профильный комитет ЗС НО одобрил законопроект о внедрении АСКОП на территории региона
15 января 2018 15:30  [171] Аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани" не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз
15 января 2018 15:26  [177] Движение транспорта по ул. Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде ограничено до 31 марта
Общество

Нижегородская администрация заявляет об отсутствии давления на нижегородское отделение СХР в вопросе использования мастерских

15 января 2018 19:24  [233] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода не оказывает давления на нижегородское отделение союза художников России (СХР) в вопросе использования помещений мастерских. Об этом пресс-служба администрации сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, распространенной в ответ на заявление председателя нижегородского отделения СХР Владимира Величко об изъятии помещений мастерских, администрация ведет с отделением переговоры об использовании помещений и не ставит сроков по освобождению помещений.

В частности, Величко сообщал, что помещения переданы отделению СХР еще в советское время, в 1991 году указом президента РФ было подтверждено безвозмездное и бессрочное пользование ими художниками отделения.

В сообщении администрации говорится, что указом президента право бессрочного и безвозмездного пользования помещениями художественных мастерских распространяется только на помещения, которые находятся в федеральной или государственной собственности субъектов РФ. О муниципальной собственности в документе речь не идет.

По данным администрации, в пользовании отделения СХР находится 42 помещения площадью пять тысяч кв. м. Сейчас администрация для пополнения бюджета рассматривает вопрос повышения эффективности использования муниципальной собственности, в том числе и за счет этих помещений.

Величко сообщал об изъятии 12 "самых коммерчески привлекательных" мастерских. По его данным в пользовании отделения СХР находится 68 мастерских площадью 4,7 тысячи кв. м.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph