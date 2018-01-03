Нижегородская администрация заявляет об отсутствии давления на нижегородское отделение СХР в вопросе использования мастерских Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода не оказывает давления на нижегородское отделение союза художников России (СХР) в вопросе использования помещений мастерских. Об этом пресс-служба администрации сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, распространенной в ответ на заявление председателя нижегородского отделения СХР Владимира Величко об изъятии помещений мастерских, администрация ведет с отделением переговоры об использовании помещений и не ставит сроков по освобождению помещений.

В частности, Величко сообщал, что помещения переданы отделению СХР еще в советское время, в 1991 году указом президента РФ было подтверждено безвозмездное и бессрочное пользование ими художниками отделения.

В сообщении администрации говорится, что указом президента право бессрочного и безвозмездного пользования помещениями художественных мастерских распространяется только на помещения, которые находятся в федеральной или государственной собственности субъектов РФ. О муниципальной собственности в документе речь не идет.

По данным администрации, в пользовании отделения СХР находится 42 помещения площадью пять тысяч кв. м. Сейчас администрация для пополнения бюджета рассматривает вопрос повышения эффективности использования муниципальной собственности, в том числе и за счет этих помещений.

Величко сообщал об изъятии 12 "самых коммерчески привлекательных" мастерских. По его данным в пользовании отделения СХР находится 68 мастерских площадью 4,7 тысячи кв. м.