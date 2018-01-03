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Общество

Работы по капремонту нижегородского театра "Вера" и детского сада на месте детдома №5 идут в графике, - райадминистрация

15 января 2018 19:31  [597] Общество

Фото: администрация Канавинского района

Работы по капремонту нижегородского театра "Вера" и детского сада на месте детдома №5 идут согласно проектным расписаниям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 15 января 2018 года.

В ходе объезда по реконструирующимся и модернизирующимся объектам социальной инфраструктуры района и.о. главы райадминистрации Михаил Шаров и члены комиссии посетили объекты социальной инфраструктуры, в которых в настоящее время проходят работы по капитальному ремонту и реконструкции: детский дом №5 на ул. Есенина, детский театр "Вера" на Мещерском бульваре, школу №176.

По итогам объезда Михаил Шаров отметил, что работы на объектах ведутся согласно проектному расписанию, а также обсудил с подрядчиками проблемные вопросы, связанные с процессами реконструкции.

"На сегодняшний день работы по данным объектам ведутся согласно проектным расписаниям. Хочется особенно отметить реконструкцию детского дома №5 в полноценный детский сад, вместимость которого, после завершения работ составит 290 мест. Спрос на места в детских садах в Канавинском районе стоит особенно остро в микрорайоне Мещерское озеро, жители которого, я думаю, с нетерпением ждут открытия этого детского сада после реконструкции", - отметил и.о. главы райадминистрации.

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