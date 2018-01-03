МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске Нижегородской области 15 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске Нижегородской области 15 января 2018 года. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 18:05 в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о незначительной утечке на складе аммиака в корпусе №92 ОАО "ДОС" в Восточной промзоне.



Как сообщает ГУ МЧС, в 18:20 утечка была ликвидирована. Жертв и пострадавших, а также угрозы населению нет. На основной процесс производства данное происшествие не повлияло.

Для ликвидации последствий от ГУ МЧС работали 10 человек и три единицы техники.