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Происшествия

МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске Нижегородской области 15 января

16 января 2018 08:30  [208] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске Нижегородской области 15 января 2018 года. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 18:05 в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о незначительной утечке на складе аммиака в корпусе №92 ОАО "ДОС" в Восточной промзоне.

Как сообщает ГУ МЧС, в 18:20 утечка была ликвидирована. Жертв и пострадавших, а также угрозы населению нет. На основной процесс производства данное происшествие не повлияло.

Для ликвидации последствий от ГУ МЧС работали 10 человек и три единицы техники.

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